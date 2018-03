MATANGI / MAYA / M.I.A.: gros plan sur le doc consacré à la chanteuse M.I.A.

Matangi / Maya / M.I.A. est un documentaire qui fait le portrait de la musicienne M.I.A., de la guerre civile dans son Sri Lanka natal à son triomphe en tant qu'artiste.

Il s'agit du premier long métrage du Britannique Steve Loveridge. Matangi / Maya / M.I.A. a été dévoilé le mois dernier à la Berlinale et fait partie de la sélection du Festival CPH:Dox, dédié au cinéma documentaire. Ce festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte du 15 au 25 mars.

Des premières images de Matangi / Maya / M.I.A. ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !