LITTLE FOREST: gros plan sur une comédie dramatique coréenne adaptée d'un manga

Hye-Won est lasse de sa vie difficile en ville. Elle part se ressourcer dans sa petite ville natale, à la campagne. Là-bas, elle soigne ses blessures émotionnelles entourée par ses amis, la nature et la nourriture.

Voici le pitch de Little Forest, nouveau film de la réalisatrice coréenne Yim Soonrye. Ce long métrage est adapté du manga signé Daisuke Igarashi, qui a déjà été adapté deux fois au Japon. Dans le rôle principal, on retrouve Kim Tae-Ri, révélée par Mademoiselle.

Little Forest vient de sortir en Corée. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

