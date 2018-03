Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

Voici le pitch de Ouaga Girls, premier long métrage de la Suédoise d'origine burkinabée Theresa Traore Dahlberg. Ce documentaire attachant et galvanisant sort ce mercredi en salles et nous vous le recommandons.

Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

