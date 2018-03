OSCARS 2018: le palmarès !

Le palmarès des Oscars a été dévoilé ! Découvrez les films primés ci-dessous.

Meilleur film

“La Forme de l'eau”

Meilleure actrice

Frances McDormand, “3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Meilleur acteur

Gary Oldman, “Les Heures sombres”

Meilleur acteur dans un second rôle

Sam Rockwell, “3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Meilleure actrice dans un second rôle

Allison Janney, “Moi, Tonya”

Meilleur réalisateur

“La Forme de l'eau,” Guillermo del Toro

Meilleur film d'animation

“Coco”

Meilleur court métrage d'animation

“The Silent Child”

Meilleur scénario adapté

“Call Me by Your Name,” James Ivory

Meilleur scénario original

“Get Out,” Jordan Peele

Meilleure photographie

“Blade Runner 2049,” Roger Deakins

Meilleur documentaire

“Icarus”

Meilleur court métrage documentaire

“Heaven is a Traffic Jam on the 405”

Meilleur court métrage

“Dear Basketball”

Meilleur film en langue étrangère

“Une femme fantastique” (Chili)

Meilleur montage

“Dunkerque”

Meilleur montage sonore

“Dunkerque”

Meilleur son

“Dunkerque”

Meilleurs décors

“La Forme de l'eau”

Meilleure musique

“La Forme de l'eau”

Meilleur chanson

“Remember Me” (“Coco”)

Meilleurs maquillages et coiffures

“Les Heures sombres”

Meilleurs costumes

“Phantom Thread”

Meilleurs effets spéciaux

“Blade Runner 2049”

