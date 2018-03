SPIRIT AWARDS 2018: le palmarès

Le palmarès des Spirit Awards, dédiés à la production indé américaine, a été dévoilé. C'est Get Out qui a été sacré meilleur film, remportant également le prix du meilleur réalisateur.

Découvrez le palmarès ci-dessous !

Meilleur film

“Call Me by Your Name”

“The Florida Project”

“Get Out”

“Lady Bird”

“The Rider”

Meilleur premier film

“Columbus”

“Ingrid Goes West”

“Brooklyn Yiddish”

“Oh Lucy!”

“Patti Cake$”

Meilleur réalisateur

Sean Baker, “The Florida Project”

Jonas Carpignano, “A Ciambra”

Luca Guadagnino, “Call Me by Your Name”

Jordan Peele, “Get Out”

Benny Safdie, Josh Safdie, “Good Time”

Chloé Zhao, “The Rider”

Meilleur scénario

Greta Gerwig, “Lady Bird”

Azazel Jacobs, “The Lovers”

Martin McDonagh, “Three Billboards, les panneaux de la vengeance”

Jordan Peele, “Get Out”

Mike White, “Beatriz at Dinner”

Meilleur premier scénario

Kris Avedisian, Kyle Espeleta, Jesse Wakeman, “Donald Cried”

Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani, “The Big Sick”

Ingrid Jungermann, “Women Who Kill”

Kogonada, “Columbus”

David Branson Smith, Matt Spicer, “Ingrid Goes West”

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, “Call Me by Your Name”

Harris Dickinson, “Beach Rats”

James Franco, “The Disaster Artist”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Robert Pattinson, “Good Time”

Meilleure actrice

Salma Hayek, “Beatriz at Dinner”

Frances McDormand, “Three Billboards, les panneaux de la vengeance”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Shinobu Terajima, “Oh Lucy!”

Regina Williams, “Life and nothing more”

Meilleur acteur dans un second rôle

Nnamdi Asomugha, “Crown Heights”

Armie Hammer, “Call Me by Your Name”

Barry Keoghan, “Mise à mort du cerf sacré”

Sam Rockwell, “Three Billboards, les panneaux de la vengeance”

Benny Safdie, “Good Time”

Meilleure actrice dans un second rôle

Holly Hunter, “The Big Sick”

Allison Janney, “I, Tonya”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Lois Smith, “Marjorie Prime”

Taliah Lennice Webster, “Good Time”

Meilleure photographie

Thimios Bakatakis, “Mise à mort du cerf sacré”

Elisha Christian, “Columbus”

Hélène Louvart, “Beach Rats”

Sayombhu Mukdeeprom, “Call Me by Your Name”

Joshua James Richards, “The Rider”

Meilleur montage

Ronald Bronstein, Benny Safdie, “Good Time”

Walter Fasano, “Call Me by Your Name”

Alex O’Flinn, “The Rider”

Gregory Plotkin, “Get Out”

Tatiana S. Riegel, “I, Tonya”

Meilleur film en langue étrangère

“120 battements par minute” (France)

“Faute d'amour” (Russie)

“I Am Not a Witch” (Zambie)

“Une femme fantastique” (Chili)

“The Young Lady” (Royaume-Uni)

Meilleur documentaire

“The Departure”

“Visages villages”

“Last Men in Aleppo”

“Motherland”

“Quest”

Prix Truer Than Fiction (décerné à un espoir du cinéma documentaire)

Shevaun Mizrahi, “Distant Constellation”

Jonathan Olshefski, “Quest”

Jeff Unay, “The Cage Fighter”

Bonnie Award (prix décerné à une réalisatrice émergente)

So Yong Kim

Lynn Shelton

Chloé Zhao

Prix Robert Altman

“Mudbound”

Prix de la révélation

Amman Abbasi, “Stupid Things”

Justin Chon, “Gook”

Kevin Phillips, “Super Dark Times”

