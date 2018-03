CÉSAR 2018: le palmarès

Les César ont été décernés ! Sans surprise, 120 battements par minute est le grand gagnant de la soirée avec 6 prix dont celui du meilleur film. Découvrez les lauréats ci-dessous !

César du meilleur film

120 battements par minute

César de la meilleure réalisation

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

César du meilleur acteur

Swann Arlaud (Petit paysan)

César de la meilleure actrice

Jeanne Balibar (Barbara)

César du meilleur acteur dans un second rôle

Antoine Reinartz (120 Battements par minute)

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Sara Giraudeau (Petit paysan)

César du meilleur espoir féminin

Camelia Jordana (Le Brio)

César du meilleur espoir masculin

Nahuel Perez Biscayart (120 battements par minute)

César du meilleur premier film

Petit Paysan

César du meilleur long métrage d'animation

Le grand méchant renard et autres contes...

César du meilleur court métrage d'animation

Pépé le Morse

César du meilleur documentaire

I am Not Your Negro

César du meilleur film étranger

Faute d'amour

César de la meilleure photographie

Vincent Mathias (Au revoir là-haut)

César du meilleur son

Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau, Stéphane Thiébault (Barbara)

César des meilleurs décors

Pierre Quefféléan (Au revoir là-haut)

César du meilleur montage

Robin Campillo (120 Battements par minute)

César du meilleur court métrage

Les Bigorneaux

César de la meilleure musique originale

Arnaud Rebotini (120 battements par minute)

César du meilleur scénario original Robin Campillo (120 battements par minute)

César du meilleur scénario adapté Albert Dupontel, Pierre Lemaitre (Au revoir là-haut)

César des meilleurs costumes

Mimi Lempicka (Au-revoir là-haut)

