BOX-OFFICE FRANCE: "Black Panther" caracole, "La Forme de l'eau" se distingue

Porté par son buzz Oscars, La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro a très bien démarré cette semaine au box-office français. La romance fantastique a attiré 334.932 spectateurs dans 248 salles seulement. Le précédent long métrage du réalisateur mexicain, Crimson Peak, n'avait débuté qu'à 156.318 spectateurs.

Les Aventures de Spirou et Fantasio mord la poussière avec seulement 145.435 entrées dans 442 salles (!). Pour comparaison, l'anime japonais Mary et la fleur de la sorcière fait presque autant d'entrées (109.791) dans seulement 166 salles. Solide moyenne par copie également pour Moi, Tonya, qui attire 71.074 spectateurs sur 117 copies seulement.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther caracole avec une baisse de seulement 19.8% en 2e semaine (1.908.318 entrées). Après des débuts hésitants, Cro Man se maintient bien (+1.9%) et cumule 575.061 entrées en 3 semaines. Phantom Thread franchit les 200.000 entrées en 2e semaine (215.178). 3 Billboards, les panneaux de la vengeance est un énorme succès avec 712.907 entrées en 6 semaines - en attendant un possible coup de pouce des Oscars.

