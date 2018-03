QUINZAINE DES RÉALISATEURS: le nouveau délégué général désigné

La 50e édition de la Quinzaine des Réalisateurs aura lieu du 9 au 19 mai, dans le cadre du Festival de Cannes. Son délégué général, Edouard Waintrop, qui occupe ce poste depuis 2012, est à la tête de sa programmation pour la dernière fois. Son successeur vient d'être désigné.

Il s'agit de l'Italien Paolo Moretti (lire notre entretien), actuel programmateur du Festival de la Roche-sur-Yon. Il a par ailleurs travaillé sur la section Orizzonti de la Mostra de Venise de 2008 à 2011, mais aussi pour le Festival de Rom, FIDMarseille et le Festival Cinéma du Réel.

Paolo Moretti prendra ses fonctions en novembre 2018.



