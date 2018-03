Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur...

Voici le pitch de Coby? premier long métrage du Français Christian Sonderegger. Ce film a été dévoilé au printemps dernier, dans le cadre de la sélection de l'ACID au Festival de Cannes. Coby sortira le 28 mars en salles.

Sa bande annonce a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

