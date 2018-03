BOX-OFFICE FRANCE: gros gadin pour les "Ch'tis", leader malgré tout à Paris

La comédie La Ch'tite famille, plus grosse sortie de la semaine, a sans surprise hérité de la première place aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais avec 2767 entrées dans 23 salles, le film de Dany Boon effectue... moins de la moitié des entrées réalisées sur la même période par Bienvenue chez les Ch'tis avec 5775 entrées. Le film devrait néanmoins se rattraper sur le reste du territoire. Bons démarrages pour les prétendants aux Oscars: Lady Bird rassemble 1670 spectateurs dans 20 salles tandis que Call Me By Your Name attire 1561 spectateurs dans 20 salles.

Parmi les petites sorties, l'ovni Les Garçons sauvages suscite la curiosité: le film de Bertrand Mandico compte 203 spectateurs dans 3 salles seulement. L'Amour des hommes, deux fois plus distribué (6 copies), reste derrière avec 171 tickets.

Source Rentrak France

