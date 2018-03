SHOPLIFTERS: 1re image du nouveau Kore-Eda

Nous vous parlions en début d'année du nouveau projet du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Ce film, intitulé Shoplifters, raconte l'histoire d'une famille de voleurs à l'étalage qui prend sous son aile une petite orpheline. Au casting, on retrouve notamment Lily Franky, un habitué du cinéma de Kore-Eda.

La sortie de ce nouveau long métrage est prévue en juin au Japon. Avec un passage probable à Cannes avant cela ? En attendant, découvrez une première image de Shoplifters dans notre galerie.

A noter que The Third Murder, que le cinéaste a achevé l'an dernier, sortira ce 11 avril en France.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !