FESTIVAL CPH:DOX 2018: la sélection dévoilée !

La quinzième édition de l'excellent Festival CPH:Dox aura lieu du 15 au 23 mars à Copenhague. Ce festival est dédié au cinéma documentaire dont il a une définition curieuse et éclectique.

Six compétitions différentes abordent le documentaire sous toutes ses formes: la compétition internationale Dox:Award, la compétition New:Vision Award dédiée aux films ayant un pied dans l'art contemporain, la compétition F:Act Award sur les documentaires proches du journalisme d'investigation, la compétition Nordic:Dox Award dédiée à la production nordique, la compétition Next:Wave Award dédiée au nouveaux réalisateurs et enfin la compétition Politiken Audience Award mettant en avant la liberté artistique.

Nous reviendrons prochainement en détails sur les films retenus. Le festival sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. En attendant, découvrez la sélection sur le site officiel !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !