BURNING: 1res images du nouveau Lee Chang-Dong

Huit longues années ont déjà passé depuis la sortie de Poetry, le dernier long métrage du Coréen Lee Chang-Dong. Mais on devrait finalement voir son nouveau film, intitulé Burning, cette année en salles. Burning est une adaptation d'une nouvelle écrite par le romancier japonais Haruki Murakami.

Ce film racontera l'histoire d'une femme qui se retrouve impliquée dans un étrange accident avec deux hommes, dont l'un est écrivain. Au casting, on retrouve notamment Steven Yeun (The Walking Dead, Okja) et Yoo Ah-In (Veteran, The Throne). Burning devrait être visible courant 2018, et jouera logiquement une place dans la prochaine sélection cannoise.

Des premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !