MOTHERS: 1res images d'un mélodrame coréen

Hyo-Jin, 32 ans, a perdu son mari dans un accident survenu il y a deux ans. Son mari a un fils de 16 ans, Jong-Wook, issu d'un précédent mariage. Hyo-Jin et Jong-Wook commencent à vivre ensemble...

Voici le pitch de Mothers, nouveau long métrage du Coréen Lee Dong-Eun. Nous vous parlions en début d'année du premier long métrage de Lee, In Between Seasons. Mothers, sélectionné au dernier Festival de Busan, sortira au printemps en Corée.

Des premières images du film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

