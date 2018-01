IN BETWEEN SEASONS: deux belles affiches pour le drame coréen

Mi-Kyung a élevé seule son fils Soo-Hyun. Un jour, Soo-Hyun présente à sa mère son ami Yong-Joon. Plus tard, Soo-Hyun et Yong-Joon ont un accident de voiture qui blesse grièvement Soo-Hyun. Mi-Kyung tient son ami pour responsable et découvre le secret qui lie les deux garçons...

Voici le pitch de In Between Seasons, premier long métrage du Coréen Lee Dong-Eun. Ce film a été sélectionné au Festival de Busan et sortira en Corée le 22 février.

Deux belles affiches ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés au Festival de Gérardmer, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !