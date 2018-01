DÉCÈS: Peggy Cummins (1925-2017)

L'actrice britannique Peggy Cummins est décédé. Peggy Cummins a fait sa première apparition au cinéma en 1940 dans le drame Dr. O'Dowd. Cummins s'illustre ensuite chez Joseph L. Mankiewicz dans Mariage à Boston et L'Évadé de Dartmoor. Elle trouve l'un de ses grands rôles en 1950 dans le film noir Gun Crazy: Le démon des armes de Joseph H. Lewis. On peut la voir dans le drame Street Corner de Muriel Box, la comédie La Loterie de l'amour de Charles Crichton ou le thriller Train d'enfer de Cy Endfield. En 1957, elle tourne sous la direction de Jacques Tourneur l'un de ses meilleurs films avec l'inoubliable Rendez-vous avec la peur. L'actrice apparaît une dernière fois à l'écran en 1962 dans la comédie In the Doghouse de Darcy Conyers. Peggy Cummins avait 92 ans.