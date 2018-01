BOX-OFFICE US: Ridley Scott à la peine

Tout l'argent du monde, qui a connu une production très tumultueuse, fait des débuts en demi-teinte au box-office américain ce weekend. Le long métrage avec Michelle Williams et Christopher Plummer, diffusé sur un peu plus de 2000 écrans, a cumulé 12.7 millions de dollars sur le weekend rallongé de Noël. Du côté des sorties limitées, Le Grand jeu d'Aaron Sorking avec Jessica Chastain démarre correctement avec 2.3 millions de dollars dans près de 300 salles, mais la performance de la semaine est pour Phantom Thread de Paul Thomas Anderson qui cumule 215.000 dollars dans seulement 4 salles.

Du côté des anciennes sorties, Star Wars: les Derniers Jedi en est à 517.3 millions de dollars en 3 semaines. Au bout de 3 semaines, Le Réveil de la Force en était déjà à 742 millions de dollars. Le remake de Jumanji profite des vacances pour rebondir et cumule 169 millions de dollars en 2 semaines (pour un budget de 90 millions). Downsizing d'Alexander Payne avec Matt Damon est un échec: 17.1 millions en 2 semaines alors que le film a coûté près de 70 millions.

Source

Pour augmenter vos chances et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés au Festival de Gérardmer, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !