OSCARS 2018: les nominations de la guilde des monteurs

En attendant les nominations des Oscars, les nommés des ACE ("American Cinema Editors") Eddie Awards ont été dévoilés. Un indice avant la cérémonie ?

Découvrez les différents films retenus ci-dessous.

Drame

Blade Runner 2049

Dunkerque

La Forme de l'eau

Le Grand jeu

Pentagon Papers

Comédie

Baby Driver

Get Out

Lady Bird

Moi, Tonya

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Animation

Coco

Lego Batman: le film

Moi, moche et méchant 3

Documentaire

Cries From Syria

Jane

Joan Didion: The Center Will Not Hold

LA 92

