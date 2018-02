FESTIVAL LES MONTEURS S'AFFICHENT 2018: le programme

La troisième édition du Festival Les Monteurs s'affichent se déroulera du 14 au 18 mars au cinéma le Luminor à Paris. Cette manifestation, comme son nom l'indique, met en lumière le travail des monteurs sur les films.

Au programme: 8 longs-métrages, documentaires et fictions, ainsi qu’une soirée consacrée aux courts-métrages. Après chaque projection, un échange avec le monteur permet d’aborder les films sous un prisme différent et de révéler les enjeux particuliers de ce travail.

Les spectateurs pourront entre autres découvrir en avant première le documentaire Coby de Christian Sonderegger, monté par Camille Toubkis, sur la réassignation sexuelle de Suzanna qui, dans le Middle-West américain, devient Coby. Ce film a été sélectionné l'an passé à Cannes dans le cadre du programme de l'ACID.

Découvrez tous les détails concernant le festival sur le site officiel !

