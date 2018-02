FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL 2018: la sélection dévoilée

La sélection du Festival Cinéma du Réel, dédiée aux documentaires, a été dévoilée.

Parmi les films retenus dans la compétition internationale, à noter l'excellent Japonais Inland Sea de Kazuhiro Soda qui vient d'être dévoilé à la Berlinale. Également sélectionnés, entre autres: Fotbal infinit du Roumain Corneliu Porumboiu (Le Trésor), Antígona du Mexicain Pedro Gonzalez Rubio (Inori), Kinshasa Makambo du Congolais Dieudo Hamadi ou encore Waldheims Walzer de l'Autrichienne Ruth Beckermann qui vient d'être primée à la Berlinale.

Trois autres compétitions (française, premiers films, courts métrages) sont au programme. Également au menu: une rétrospective des documentaires du Japonais Shinsuke Ogawa et un focus sur la mythologie 68 dans le monde. La section In Between, proposant chaque année le portrait d'un artiste à la croisée du cinéma et de l'art contemporain, sera cette fois-ci dédiée à la Britannique Tacita Dean.

Le Festival Cinéma du Réel fête sa 40e édition. Il sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !