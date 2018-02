SATURDAY FICTION: Gong Li dans le prochain Lou Ye

On était sans nouvelles précises du réalisateur chinois Lou Ye (Suzhou River, Une jeunesse chinoise) depuis son brillant Blind Massage, primé à la Berlinale mais resté inédit chez nous. On en sait davantage désormais: le réalisateur adapte Death in Shanghai de la Chinoise Hong Ying. Ce film, intitulé Saturday Fiction, se déroule à Shanghai au début des années 40. Il met en scène une actrice qui est également espionne au service des Alliés.

Au casting: la star chinoise Gong Li. A ses côtés, le Japonais Joe Odagiri ou le Français Pascal Greggory. A noter que Lou Ye était également annoncé à la mise en scène du thriller A Rain Cloud in the Sky. Avant des infos plus précises bientôt ? A suivre...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter