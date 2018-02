TEMBLORES: des infos sur le prochain Jayro Bustamante

Pablo, membre actif d'une église évangélique, est père de famille. Il tombe amoureux d'un homme. Sa femme décide de l'aider avec la volonté de "soigner" son homosexualité...

Voici le pitch de Temblores, nouveau long métrage du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante. Bustamante a été révélé par Ixcanul, primé à la Berlinale il y a trois ans. Temblores est actuellement en post-production et devrait être visible en cours d'année.

Un premier visuel a été dévoilé, découvrez-le dans notre galerie.

