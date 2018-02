BOX-OFFICE US: "Black Panther" résiste aux nouveautés

Aucune nouveauté n'est parvenue à s'emparer de la première place au box-office américain ce weekend. Plus grosse sortie de la semaine avec près de 3500 écrans, la comédie Game Night avec Jason Bateman a récolté 16.6 millions de dollars pour un budget de 37 millions. Plus bas, le film de science-fiction Annihilation de Alex Garland avec Natalie Portman rapporte 11 millions dans 2000 salles pour un budget estimé à 40 millions. Ce film sera malheureusement privé de sortie en salles chez nous et ne sera visible que sur Netflix. Dernière grosse nouveauté de la semaine, la romance Every Day passe inaperçue avec 3.1 millions de dollars sur plus de 1600 écrans.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther poursuit son triomphe avec 400 millions de dollars au compteur en seulement 2 semaines. Parmi les futurs oscarisables le weekend prochain, à noter que 3 Billboards, les panneaux de la vengeance a passé les 50 millions de dollars en 16 semaines (50.1 millions), Pentagon Papers s'approche des 80 millions en 10 semaines (78.8 millions), La Forme de l'eau en est à 55.3 millions en 13 semaines, Les Heures sombres (54.4 millions en 14 semaines) et Lady Bird (47.2 millions en 17 semaines) sont proches tandis que Call Me By Your Name affiche 15.8 millions en 14 semaines.

