BERLINALE 2018: jours 7, 8, 9 et 10 !

La Berlinale, clap de fin ! Le festival était à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos nouveaux articles écrits ces quatre derniers jours de festival.

Compétition

In den Gängen, Thomas Stuber (Allemagne)

Pig, Mani Haghighi (Iran)

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning (Allemagne)

Museo, Alonso Ruizpalacios (Mexique)

Touch Me Not, Adina Pintilie (Roumanie)

Mug, Małgorzata Szumowska (Pologne)

Hors compétition

Unsane, Steven Soderbergh

Panorama

Generation Wealth, Lauren Greenfield

Xiao Mei, Maren Hwang

Girls Always Happy, Yang Mingming

Forum

Die Tomorrow, Nawapol Thamrongrattanarit

Yours in Sisterhood, Irene Lusztig

The Green Fog, Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

Our House, Yui Kiyohara

La Semaine de la Critique

Hagazussa, Lukas Feigelfeld

Entretien

L'histoire d'une femme confrontée à la persécution, et les effets que cela peut avoir sur l'état mental, notre entretien avec Lukas Feigelfeld

Gros plan

Notre dossier spécial

Jill Holleville

