BERLINALE 2018: le palmarès en direct !

Suivez sur FilmDeCulte le palmarès de la Berlinale ! Quel sera le choix du jury présidé par Tom Tykwer ? Toutes les infos ci-dessous réactualisées en direct...

Ours d'or: Touch Me Not, Adina Pintilie

Grand Prix: Mug, Małgorzata Szumowska

Prix Alfred Bauer (remis à un film qui « ouvre de nouvelles perspectives dans l’art cinématographique »): Las Herederas, Marcelo Martinessi

Prix de la mise en scène: Wes Anderson, L'Île aux chiens

Prix d'interprétation féminine: Ana Brun pour Las Herederas

Prix d'interprétation masculine: Anthony Bajon pour La Prière

Prix du scénario: Manuel Alcalá, Alonso Ruizpalacios, Museo

Prix de la contribution technique: Elena Okopnaya pour les costumes et décors de Dovlatov

Prix du documentaire: Waldheims Walzer, Ruth Beckermann

Mention spéciale documentaire: Ex-paje, Luiz Bolognesi

Prix du premier film: Touch Me Not, Adina Pintilie

Mention spéciale premier film: An Elephant Sitting Still, Hu Bo

Ours d'or du court métrage: The Men Behind the Wall, Ines Moldavsky

Ours d'argent du court métrage: Imfura, Samuel Ishimwe

Audi Short du court métrage: Solar Walk, Reka Bucsi

Prix Fipresci compétition: Las Herederas, Marcelo Martinessi

Prix Fipresci Panorama: River's Edge, Isao Yukisada

Prix Fipresci Forum: An Elephant Sitting Still, Hu Bo

Le palmarès de la rédaction

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !