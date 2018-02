BERLINALE 2018: le palmarès de la rédaction

Le jury présidé par Tom Tykwer dévoilera ce soir le palmarès de la Berlinale. La rédaction de FilmDeCulte vous propose son palmarès perso, ses coups et de cœur et ses choix rêvés. C'est ci-dessous !

Nicolas Bardot

Ours d'or: Utoya 22.juli, Erik Poppe

Grand Prix: L’Ile aux chiens, Wes Anderson

Prix de la mise en scène: Figlia Mia, Laura Bispuri

Prix Alfred Bauer des nouvelles perspectives: Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning

Prix d'interprétation féminine: Leonore Ekstrand, The Real Estate

Prix d'interprétation masculine: Franz Rogowski, Transit

Prix du scénario: Las Herederas, Marcelo Martinessi

Ours d'argent de la contribution artistique: Martin Otterbeck pour la photographie de Utoya 22.juli

Ours d'horreur du pire film: Dovlatov, Alexei German Jr

Meilleur premier film: An Elephant Sitting Still, Bo Hu & Our House, Yui Kiyohara

Meilleur film - Forum: Die Tomorrow, Nawapol Thamrongrattanarit

Meilleur film - Panorama: Girls Always Happy, Yang Mingming

----------

Gregory Coutaut

Ours d'or: Season of the Devil, Lav Diaz

Grand Prix: Utoya 22.juli, Erik Poppe

Prix de la mise en scène: Figlia Mia, Laura Bispuri

Prix Alfred Bauer des nouvelles perspectives: Pig, Mani Haghighi

Prix d'interprétation féminine: Alba Rohrwacher, Figlia Mia

Prix d'interprétation masculine: Franz Rogowski, Transit

Prix du scénario: Las Herederas, Marcelo Martinessi

Ours d'argent de la contribution artistique: Mark Waring, Adam Stockhausen et Paul Harrod pour l’animation et les décors de L’Ile aux chiens

Ours d'horreur du pire film: Dovlatov, Alexei German Jr

Meilleur premier film: An Elephant Sitting Still, Bo Hu

Meilleur film - Forum: Die Tomorrow, Nawapol Thamrongrattanarit

----------

Jill Holleville

Ours d'or: Touch Me Not, Adina Pintilie

Grand Prix: Las Herederas, Marcelo Martinessi

Prix de la mise en scène: Utoya 22.juli, Erik Poppe

Prix Alfred Bauer des nouvelles perspectives: Mug, Małgorzata Szumowska

Prix d'interprétation féminine: Leonore Ekstrand, The Real Estate & Laura Benson, Touch Me Not

Prix d'interprétation masculine: Franz Rogowski, Transit

Prix du scénario: Figlia Mia, Laura Bispuri

Ours d'argent de la contribution artistique: Lav Diaz pour les chansons de Season of the Devil

Ours d'horreur du pire film: Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning

Meilleur premier film: Touch Me Not, Adina Pintilie, mention: L'Animale, Katharina Mückstein

