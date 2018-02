BERLINALE 2018: jours 4, 5 et 6 !

La Berlinale, suite ! Retrouvez ci-dessous nos nouveaux articles écrits ces trois premiers jours de festival.

Compétition

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, Gus Van Sant

3 jours à Quiberon, Emily Atef

Season of the Devil, Lav Diaz

Utoya 22.Juli, Erik Poppe

The Real Estate, Axel Petersen & Mans Mansson

Figlia Mia, Laura Bispuri

Eva, Benoit Jacquot

La Prière, Cédric Kahn

Forum

Old Love, Park Kiyong

La Semaine de la Critique

Madame Hyde, Serge Bozon

Génération

Les Faux tatouages, Pascal Plante

Entretien

Certains films romantiques subvertissent les codes, et c'est vers eux que je me suis tourné, notre entretien avec Pascal Plante

Gros plan

Notre dossier spécial

Jill Holleville

