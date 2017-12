L'ANIMALE: 1res images de la découverte autrichienne sélectionnée à la Berlinale

Mati et ses copains terrorisent leurs voisins et harcèlent les filles. Dans leur village, sur leurs vélos, c'est eux qui font la loi. Mais quand Sebastian tombe amoureux de Mati et que son ennemie Clara devient de manière inattendue son amie, la jeune femme craint de perdre le respect de ses amis...

Voici le pitch de L'Animale, second long métrage de l'Autrichienne Katharina Mückstein. L'Animale est produit par son compatriote Nikolaus Geyrhalter. Ce film et vient d'être sélectionné dans la section Panorama de la Berlinale.

Découvrez des premières images de L'Animale dans notre galerie.

Source

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !