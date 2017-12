RIVER'S EDGE: 1res images du nouveau Isao Yukisada sélectionné à la Berlinale

Haruna, étudiante, vit chez sa mère. Ichiro, camarade classe de Haruna, est homosexuel. Haruna soutient Ichiro, qui est harcelé à l'école. Ils deviennent de plus en plus proches et un jour, Ichiro confie à Haruna un secret: il a retrouvé un corps près de la rivière...

Voici le pitch de River's Edge, nouveau film du réalisateur japonais Isao Yukisada (Go). Ce film, adapté du manga créé par Kyoko Okazaki, met en scène Fumi Nikaido, vue entre autres chez Sono Sion (Himizu, Why Don't You Play in Hell), Tetsuya Nakashima (The World of Kanako) ou Koji Fukada (Au revoir l'été). River's Edge sortira le 16 février au Japon et vient d'être sélectionné dans la section Panorama de la Berlinale.

Des premières images de River's Edge ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Jill Holleville

