BERLINALE 2018: les 1ers noms du Panorama dévoilés !

Les premiers films sélectionnés au Panorama de la Berlinale ont été dévoilés. Il s'agit de 11 longs métrages dans une sélection parallèle qui l'an passé comprenait 29 titres.

Parmi les films retenus, citons l'étrange projet de SF Yocho signé du Japonais Kiyoshi Kurosawa, le drame River's Edge par son compatriote Isao Yukisada avec Fumi Nikaido, le récit d'apprentissage autrichien L'Animale de Katharina Mückstein, le film expérimental français Obscuro Barroco de Evangelia Kranioti ou encore le doc suédois That Summer de Göran Hugo Olsson consacré à Andy Warhol.

Retrouvez cette première sélection ci-dessous. Et nos pronostics Berlinale ici !

L'Animale, Katharina Mückstein (Autriche)

Bixa Travesty, Claudia Priscilla & Kiko Goifman (Brésil)

Ex Pajé, Luiz Bolognesi (Brésil)

Malambo, el hombre bueno, Santiago Loza (Argentine)

Obscuro Barroco, Evangelia Kranioti (France)

La omisión, Sebastián Schjaer (Argentine)

Profile, Timur Bekmambetov (Etats-Unis)

River's Edge, Isao Yukisada (Japon)

That Summer, Göran Hugo Olsson (Suède)

Yocho, Kiyoshi Kurosawa (Japon)

Zentralflughafen THF, Karim Aïnouz (Allemagne, Brésil)

La Berlinale sera à suivre en direct sur FilmDeCulte du 15 au 25 février.

Source Berlinale

Jill Holleville

