Miyuki confie à sa collègue Etsuko qu'il y a un fantôme dans sa maison. Etsuko s'inquiète pour la santé mentale de Miyuki en l'emmène dans l'hôpital psychiatrique où travaille son époux...

Voici le pitch de Yocho Sanpo Suru Shinryakusha Gekijoban, nouvelle réalisation du Japonais Kiyoshi Kurosawa. Il s'agit d'un montage pour le cinéma de la série qu'il a réalisée pour la télévision. Cette série est une variante de Avant que nous disparaissions, sélectionné à Cannes cette année et qui sortira en France en 2018. Adapté de la même pièce, Yocho Sanpo Suru Shinryakusha Gekijoban a des personnages et une intrigue différents, mais se déroule dans le même univers.

Cette version ciné sortira le 11 novembre au Japon. Découvrez un teaser ci-dessus.

