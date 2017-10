BOX-OFFICE US: "Blade Runner 2049" déçoit finalement

Les premières estimations plaçaient Blade Runner 2049 aux alentours des 50 millions de dollars, un démarrage plutôt costaud à défaut d'être stellaire pour cette très grosse production. On est finalement bien loin du compte: le blockbuster réalisé par Denis Villeneuve se prend une douche froide avec seulement 31.5 millions de dollars à l'arrivée. La Montagne entre nous, un drame avec Kate Winslet et Idris Elba lancé en contre-programmation, franchit les 10 millions de dollars de justesse (10.1 millions), un score pas particulièrement impressionnant pour ce film au budget estimé à 35 millions. Du côté des sorties limitées, solide performance de The Florida Project qui rapporte un peu plus de 150.000 dollars dans seulement 4 salles.

Côté anciennes sorties, le film d'horreur Ça passe la barre des 300 millions de dollars en 5e semaine (304.9 millions de dollars). Pour sa sortie élargie à 700 écrans, Confident royal de Stephen Frears avec Judi Dench se débrouille bien et cumule désormais 6 millions de dollars.

