DÉCÈS: Jean Rochefort (1930-2017)

L'acteur français Jean Rochefort est décédé. Jean Rochefort débute au théâtre dans les années 50 avant d'apparaître pour la première fois au cinéma dans Rencontre à Paris de Georges Lampin. Il s'illustre ensuite dans Cartouche de Philippe de Broca, Symphonie pour un massacre de Jacques Deray, Angélique, marquise des anges de Bernard Borderie ou Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? de William Klein, et retrouve de Broca sur Les Tribulations d'un Chinois en Chine et Le Diable par la queue. Dans les années 70, on peut voir l'acteur chez Edouard Molinaro (La Liberté en croupe), Yves Robert (Le Grand Blond avec une chaussure noire, Salut l'artiste, Le Retour du grand blond, Nous irons tous au paradis ou Un éléphant ça trompe énormément), Michel Audiard (Comment réussir quand on est con et pleurnichard), Luis Buñuel (Le Fantôme de la liberté), Luigi Comencini (Mon Dieu, comment suis-je tombée si bas ?), Claude Chabrol (Les Magiciens) ou Bertrand Blier (Calmos).

En 1973, il fait l'une des rencontres importantes de sa carrière avec Bertrand Tavernier, qui le dirige dans L'Horloger de Saint-Paul. Rochefort retrouve le cinéaste sur Que la fête commence..., qui lui vaut le César du meilleur acteur dans un second rôle lors de la première cérémonie en 1976. Il obtient une seconde statuette, du meilleur acteur cette fois, pour Le Crabe-tambour de Pierre Schœndœrffer. Il sera à nouveau nommé pour Courage, fuyons d'Yves Robert puis pour Tandem, Le Mari de la coiffeuse et Ridicule, tous réalisés par Patrice Leconte. Il remportera un César d'honneur en 1999.

Dans les années 90, on peut voir l'acteur dans Le Château de ma mère d'Yves Robert, Tango et Les Grands Ducs de Patrice Leconte, Tombés du ciel de Philippe Lioret ou Prêt-à-Porter de Robert Altman. Plus récemment, il est à l'affiche de Ne le dis à personne de Guillaume Canet, La Clef de Guillaume Nicloux, J'ai toujours rêvé d'être un gangster de Samuel Benchetrit ou L'Artiste et son modèle de Fernando Trueba. Floride, de Philippe le Guay et dont il partage l'affiche avec Sandrine Kiberlain, est son dernier film. Jean Rochefort avait 87 ans.