A TIGER IN WINTER: 1eres images d'un drame coréen par un assistant de Hong Sang-Soo sélectionné à Busan

Un jour d'hiver où un tigre s'échappe d'un zoo, Gyeong-Yu est mis dehors par sa fiancée pour une raison qui lui semble inconnue. Gyeong-Yu n'a nulle part où aller et part retrouver son ex, Yu-Jeong. Depuis leur séparation, Yu-Jeong est devenue écrivaine. Écrire était le rêve de Gyeong-Yu, mais il n'en a plus été capable depuis bien longtemps...

Voici le pitch de A Tiger in Winter, nouveau long métrage du Coréen Lee Kwang-Kuk. On a découvert ce cinéaste, ancien assistant de Hong Sang-Soo, avec le prometteur Romance Joe. A Tiger in Winter fera sa première mondiale dans la section Korean Cinema Today lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

