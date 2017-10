Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public Library incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie, dont le bâtiment principal est situé à quelques mètres de la Trump Tower, demeure-t-il l’emblème d’une culture ouverte, accessible et qui s’adresse à tous ?

Ex Libris : The New York Public Library sortira en France le 1er novembre. Ce documentaire monumental et passionnant fait partie des films sélectionnés au Festival de la Roche-sur-Yon où il projeté en séance spéciale.

La bande annonce de Ex Libris : The New York Public Library a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

