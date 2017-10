Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de choquantes révélations sur le passé...

Voici le pitch de Star Wars - Les Derniers Jedi, 8e épisode de la saga initiée par George Lucas. Ce chapitre réalisé par Rian Johnson sortira le 13 décembre en France. A l'affiche: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill ou encore Carrie Fisher pour sa dernière apparition à l'écran.

La première bande annonce de Star Wars - Les Derniers Jedi vient d'être dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

