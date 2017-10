Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé...

Voici le pitch de Corps et âme, nouveau long métrage de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi. Ildikó Enyedi avait été révélée en 1989 par son premier long métrage, l'ovni Mon XXe siècle, lauréat de la Caméra d'or à Cannes. Corps et âme a reçu l'Ours d'or de la dernière Berlinale, des mains du président du jury Paul Verhoeven. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Corps et âme sortira le 25 octobre en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !