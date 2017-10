THOROUGHBRED: une affiche pour l'un des buzz de Sundance avec Anya Taylor-Joy

Deux jeunes filles du Connecticut ravivent leur improbable amitié après avoir grandi chacune de leur côté pendant des années. Ensemble, elles établissent un plan pour résoudre tous leurs problèmes, peu importe le coût...

Nous vous parlions en début d'année de Thoroughbred, premier long métrage de l'Américain Cory Finley. Ce fut l'un des buzz de Sundance. Ce film met en scène la révélation de The Witch, Anya Taylor-Joy, vue depuis dans Split, tandis que Anton Yelchin, disparu tragiquement l'an passé, y trouve l'un de ses derniers rôles. Thoroughbred sortira le 9 mars aux Etats-Unis, et figure cette semaine en compétition au Festival de Londres.

Son affiche a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

