MISE A MORT DU CERF SACRÉ: une bien curieuse affiche pour l'ovni avec Nicole Kidman et Colin Farrell

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice...

Voici le pitch de Mise à mort du cerf sacré, le nouveau long métrage du Grec Yorgos Lanthimos après entre autres Canine et The Lobster. Mise à mort du cerf sacré a reçu le prix du scénario au dernier Festival de Cannes. Nicole Kidman et Colin Farrell partagent l'affiche de cet ovni qui sortira le 1er novembre en France. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Une superbe affiche officielle avait déjà été dévoilée. C'est une curieuse affiche alternative américaine qui a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

