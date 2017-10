FESTIVAL DE BUSAN 2017: gros plan en images sur la compétition

Le Festival de Busan, principal festival de cinéma en Asie, débute ce jeudi 12 octobre. Nous vous proposions un gros plan sur sa sélection ici.

10 longs métrages figurent dans la compétition New Currents, dédiée aux nouveaux talents du cinéma asiatique. Le jury est présidé par le réalisateur américain Oliver Stone. A ses côtés: le réalisateur iranien Bahman Ghobadi, la directrice de la photographie française Agnès Godard, le réalisateur philippin Lav Diaz et le réalisateur coréen Jang Sun-woo.

Ces 10 films sont les suivants :

The Last Verse, Ying-Ting Tseng (Taïwan)

How to Breathe Underwater, Ko Hyunseok (Corée du sud)

Last Child, Shin Dongseok (Corée du sud)

One Night on the Wharf, Han Dong (Chine)

Ashwatthama, Pushpendra Singh (Inde)

End of Summer, Zhou Quan (Chine)

After My Death, Kim Uiseok (Corée du sud)

Somewhere Beyond the Mist, Cheung King Wai (Hong Kong)

Blockage, Mohsen Gharaei (Iran)

Ajji, Devashish Makhija (Inde)

Retrouvez notre gros plan en images sur ces longs métrages dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !