BOX-OFFICE FRANCE: "Kingsman" en net recul aux 1eres séances Paris

Le film rebondira t-il sur le reste du territoire ? Kingsman : le cercle d'or a certes pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi, mais ses 1939 entrées dans 20 salles sont bien loin du score du premier épisode (2674 entrées dans le même nombre de salles). Le film laisse néanmoins très loin derrière son poursuivant, la comédie Coexister qui attire 1091 spectateurs dans 18 salles. Le podium est complété par Numéro une de Tonie Marshall avec 1059 entrées dans 21 salles.

Detroit de Kathryn Bigelow effectue un mauvais démarrage avec seulement 859 entrées dans 23 salles. L'Ecole buissonnière avec François Cluzet (556 entrées dans 14 salles) et L'Atelier de Laurent Cantet avec Marina Foïs (548 entrées dans 15 salles) ne décollent pas vraiment comme espéré. Taxi Sofia ne profite pas de son tremplin cannois: seulement 95 tickets dans 7 salles.

Source Rentrak France

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !