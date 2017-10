FËTE DE LA VOD: c'est parti !

La nouvelle édition de la Fête de la VoD vient de débuter ce jeudi et durera jusqu'au dimanche 15 octobre ! Toutes les séances chez les plateformes partenaires, de UniversCiné à La Cinetek en passant par Arte VoD, sont au prix exceptionnel de 2€. Retrouvez la liste des plateformes VoD en cliquant ici.

Parmi les nouveautés à découvrir et que nous vous recommandons, citons Les Initiés de John Trengove, Emily Dickinson, A Quiet Passion de Terence Davies, Félicité d'Alain Gomis, The Young Lady de William Oldroyd, Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa, Fantastic Birthday de Rosemary Myers ou encore United States of Love de Tomasz Wasilewski.

Toutes les infos sur le site officiel !

