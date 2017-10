MISSING: gros plan sur le thriller coréen sélectionné à Busan

Une fillette disparaît avec sa baby-sitter sans laisser de trace. La mère de la petite fille part à sa recherche...

Voici le pitch de Missing, réalisé par la Coréenne Lee Eon-Hee. Ce thriller est diffusé ce vendredi dans le cadre du Festival de Busan, qui se déroule jusqu'au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

