BOX-OFFICE FRANCE: Jean-Pierre Bacri plus fort que Ryan Gosling

Le Sens de la fête a pris le meilleur démarrage de la semaine au box-office français. Avec 808.544 entrées, la comédie avec Jean-Pierre Bacri effectue un bon démarrage mais rien de comparable avec les débuts canons d'un Intouchables qui avait débuté au-dessus des 2 millions d'entrées. Blade Runner 2049, diffusé dans davantage de salles (658 salles contre 557), est battu avec seulement 544.508 entrées.

Le film d'animation Capitaine Superslip (tout un programme) vide ses salles avec à peine 100.000 entrées sur 444 (!) copies. Confident royal de Stephen Frears fait presque autant d'entrées (72.053 entrées) dans seulement 174 salles. Sans le boost d'une Palme d'or, Happy End de Michael Haneke démarre modestement avec 45.026 entrées dans 145 salles.

Parmi les anciennes sorties, le film d'horreur Ca (1.8 million) et le thriller Seven Sisters (1.7 million) s'approchent des 2 millions d'entrées en 3e et 6e semaine. En bas de classement et au bout de 7 semaines, 120 battements par minute frôle les 800.000 entrées (770.920 tickets).

