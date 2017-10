PIGEON TANGO: gros plan sur le thriller taïwanais sélectionné à Busan

Afin de rembourser les dettes de son copain décédé, Barbie, danseuse spécialisée en pole dance, fait la rencontre de Malacca, trafiquant d'organes. Pendant ce temps, le détective Yang est aux trousses de Malacca...

Voici le pitch de Pigeon Tango, un thriller taïwanais qui est présenté ce samedi dans le cadre du Festival de Busan, qui se déroule jusqu'au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !