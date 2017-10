HAGAZUSSA: 1eres images d'un film d'horreur autrichien médiéval

15e siècle, en Autriche. La jeune Albrun vit avec sa mère dans une région montagneuse et isolée. Lorsque sa mère tombe gravement malade, Albrun se retrouve seule. 15 ans plus tard, Albrun devient mère. Mais sans mari, elle est mise au ban de sa communauté...

Voici le pitch de Hagazussa – A Heathen’s Curse, second long métrage de l'Autrichien Lukas Feigelfeld. Ce film d'horreur vient d'entamer sa tournée en festivals et est diffusé cette semaine à Londres et à Sitges. Cette histoire de sorcellerie et de folie sera t-elle le nouveau The Witch ?

Des premières images de Hagazussa ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

