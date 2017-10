BOX-OFFICE US: un film d'horreur pour déloger "Blade Runner 2049" ?

Le film d'horreur Happy Birthdead devrait, selon les premières estimations, réaliser le meilleur démarrage parmi les nouveautés de ce weekend au box-office américain. Cette production au budget léger (inférieur à 5 millions de dollars) devrait débuter entre 15 et 20 millions de dollars. Est-ce que cela sera suffisant pour déloger Blade Runner 2049 de la première place après son décevant premier weekend ? Le film d'action The Foreigner avec Jackie Chan et Pierce Brosnan ne devrait en tout cas pas être en mesure de jouer les premiers rôles: ce long métrage au budget de 35 millions de dollars ne devrait pas excéder les 10 millions pour son premier weekend.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

