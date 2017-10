FESTIVAL DE SITGES 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Sitges vient d'être dévoilé. Le festival de Sitges est l'une des manifestations les plus importantes dédiées au cinéma fantastique. Le Grand Prix est allé à La Lune de Jupiter, la fable fantastique hongroise de Kornel Mundruczo. Ce film raconte le périple d'un migrant qui, après s'être fait tirer dessus, découvre qu'il a le pouvoir de léviter. La Lune de Jupiter sortira en France le 22 novembre, retrouvez notre critique et la bande annonce du film en cliquant ici.

Découvrez le palmarès ci-dessous :

Grand Prix

La Lune de Jupiter, Kornel Mundruczo

Prix spécial du jury

Thelma, Joachim Trier

Prix de la mise en scène

Coralie Fargeat pour Revenge

Prix d'interprétation féminine

Marsha Timothy pour Marlina, la tueuse en 4 actes

Prix d'interprétation masculine

Rafe Spall pour The Ritual

Prix du scénario

Joachim Trier et Eskil Vogt pour Thelma

Prix des effets spéciaux

Ferenc Deák pour La Lune de Jupiter

Prix de la photographie

Andrew Droz Palermo pour A Ghost Story

Prix du public

Matar a Dios de Caye Casas et Albert Pintó

Prix de la critique

Les Bonnes manières de Marco Dutra et Juliana Rojas & Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos

