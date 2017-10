FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN D'HOULGATE 2017: la sélection

La 16e édition du Festival du Film Européen d'Houlgate débute ce mercredi 18 octobre et durera jusqu'au 24 octobre.

Une dizaine d'avant premières figurent au programme, parmi lesquelles Brødre : Markus et Lukas de la Norvégienne Aslaug Holm (lire notre entretien), Corps et âme de la Hongroise Ildiko Enyedi (Ours d'or à la Berlinale), Heartstone de l'Islandais Gudmundur Arnar Gudmundsson, Pour le réconfort du Français Vincent Macaigne ou encore Margaret de l'Irlandaise Rebecca Daly.

Des invités seront conviés au festival, parmi lesquels Jean-Gabriel Périot qui aura droit à cette occasion à une rétrospective d'une sélection de ses films. Une compétition de courts métrages avec un prix du public à la clef, une sélection de films pour enfants et une focus sur les films d'animation du RECA complèteront ce menu.

