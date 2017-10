BITTER FLOWERS: gros plan sur un 1er film entre Chine et Belgique sélectionné à Busan

Lina, mère d’un petit garçon de dix ans, sent le monde autour d’elle s’écrouler. En cette fin de 20e siècle, le Dong Bei, région industrielle originellement prospère, paye un lourd tribut au passage de la Chine à l’économie de marché. Lina ne veut pas laisser tomber. Lina veut réussir. Elle veut une place dans cette nouvelle société qui se dessine, elle veut être patronne et surtout, plus que tout, elle veut un avenir brillant pour son fils. Pour cela, Lina est prête à se sacrifier. Confiante, comme beaucoup d’autres, elle part tenter l’aventure de l’exil en France, dans l’espoir de revenir rapidement avec des fonds...

Voici le pitch de Bitter Flowers, premier long métrage du Belge Olivier Meys. Dans le rôle principal, on retrouve l'actrice chinoise Qi Xi, découverte il y a quelques années dans Mystery de Lou Ye. Bitter Flowers est présenté ce lundi dans le cadre du Festival de Busan, qui se déroule jusqu'au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

